В Одессе сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию преступной банды

О погоне со стрельбой сначала сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, а позже информацию прояснило местное издание « Думская ». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился 6 июля на площади Ярморочной.

По словам местных жителей, два микроавтобуса СБУ гнались за легковушкой, а после того, как машину удалось зажать, вытащили оттуда находящихся людей и надели им наручники.

«Думская» уточнила, оперативники СБУ догнали автомобиль Audi с молдавскими номерами и после стрельбы уложили на землю четырех человек, находившихся в машине.

Задержаны трое мужчин и одна женщина. По предварительной информации, силовики задержали этническую банду, которая по наводке грабила приезжих. Подробности и детали инцидента выясняются.

Ранее мы писали, утром 2 июня, на промрынке было совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

В результате было ранено два человека.

Полиция установила, что налетчиками, которые устроили погром в магазине тканей, принадлежащий сирийским биснесменам, оказались работники охранной фирмы. Их местонахождение устанавливается.

В тоже время силовики задержали водителей микроавтобусов, на которых скрылись бандиты. Их обнаружили в частном секторе.

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