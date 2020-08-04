Жара возвращает былые позиции в Одессе и в связи с этим сделано важно предупреждение

На этот раз синоптики рассказали не только о погоде, но и предупредили жителей Одессы и области о чрезвычайном уровне пожарной опасности, передает Politeka.net

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 4 августа утро в Одессе будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 17-19 градусов, днем будет в пределах 26-28 °градусов

Температура морской воды составит 21-22 градусов.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 14-19 градусов, днем 26-31 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Обратим внимание, что на протяжении всего дня по Одесской области будет сохранятся опасность пожаров, поэтому граждан настоятельно просят не играться с огнем, не разжигать костры в лесу и на открытой местности.

Ранее мы сообщали, жителям Одессы и гостям города рассказали, на каких пляжах можно купаться.

Так, 27 июля, на пляжах были отобраны пробы морской воды. Об этом сообщает официальный сайт города.

И как выяснилось по результатам исследований, вода на всех пляжах Одессы соответствует санитарно-гигиеническим и санитарно-биологическим нормам показателям, а значит пригодна для купания.

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

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