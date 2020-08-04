Жара возвращает былые позиции в Одессе и в связи с этим сделано важно предупреждение
На этот раз синоптики рассказали не только о погоде, но и предупредили жителей Одессы и области о чрезвычайном уровне пожарной опасности, передает Politeka.net
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 4 августа утро в Одессе будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
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Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 17-19 градусов, днем будет в пределах 26-28 °градусов
Температура морской воды составит 21-22 градусов.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 14-19 градусов, днем 26-31 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Обратим внимание, что на протяжении всего дня по Одесской области будет сохранятся опасность пожаров, поэтому граждан настоятельно просят не играться с огнем, не разжигать костры в лесу и на открытой местности.
Ранее мы сообщали, жителям Одессы и гостям города рассказали, на каких пляжах можно купаться.
Так, 27 июля, на пляжах были отобраны пробы морской воды. Об этом сообщает официальный сайт города.
И как выяснилось по результатам исследований, вода на всех пляжах Одессы соответствует санитарно-гигиеническим и санитарно-биологическим нормам показателям, а значит пригодна для купания.
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А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео
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