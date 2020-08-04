В Одесской области аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды
Так, к примеру жители Арциза стали свидетелями того, что в начале августа зацвела акация. Фотографиями они поделились в соцсетях, передает Politeka.net.
Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущим деревом можно полюбоваться на улице Пушкина, ближе к улице Вокзальной.
Видно природа решила вновь окунуться в весеннюю атмосферу. Этому поспособствовала аномальная жара с обильными осадками.
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Заметим, что жители Арциза не первый раз становятся свидетелями столь дивного явления.
До этого они наблюдали повторное цветение яблонь, при этом на соседних ветках находились уже почти созревшие плоды.
"Чудо в конце июля", "Природа проснулась, уже скоро листья скидывать", "Вот это новость", - пишут они.
В тоже время специалисты предполагают, что необычное явление можно объяснить своего рода «гормональным сбоем» в организме деревьев, вызванного засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды. Растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а когда температура немного падает, или идут дожди, у них наступает период цветения.
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