В Одесской области аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды

Так, к примеру жители Арциза стали свидетелями того, что в начале августа зацвела акация. Фотографиями они поделились в соцсетях, передает Politeka.net.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущим деревом можно полюбоваться на улице Пушкина, ближе к улице Вокзальной.

Видно природа решила вновь окунуться в весеннюю атмосферу. Этому поспособствовала аномальная жара с обильными осадками.

Заметим, что жители Арциза не первый раз становятся свидетелями столь дивного явления.

До этого они наблюдали повторное цветение яблонь, при этом на соседних ветках находились уже почти созревшие плоды.

"Чудо в конце июля", "Природа проснулась, уже скоро листья скидывать", "Вот это новость", - пишут они.

В тоже время специалисты предполагают, что необычное явление можно объяснить своего рода «гормональным сбоем» в организме деревьев, вызванного засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды. Растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а когда температура немного падает, или идут дожди, у них наступает период цветения.

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