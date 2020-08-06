В Одессе ударили ножом в сердце бойца Нацгвардии

Драка произошла ночью 2 августа в сквере у Старосенной площади, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам правоохранителей, 29-летний мужчина попросил сигарету у 20-летнего парня, который отдыхал в компании друзей. Услышав отказ, он спровоцировал конфликт, ударил оппонента ножом в грудь и сбежал.

Пострадавшего забрали в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Злоумышленника разыскали и задержали. За покушение на умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации одесских СМИ, пострадавшим оказался боец одесской 11-й бригады Нацгвардии.

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Нападение произошло ночью, 3 августа, возле спортивного комплекса «Краян». Неизвестные кинули две гранаты, когда глава обособленного подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» в Одесской области Анатолий Коломиец садился в автомобиль.

Антикоррупционер Коломиец открыл ответный огонь по нападавшим, но они успели скрыться.

На место происшествия была вызвана полиция, которая нашла еще одну гранату.

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