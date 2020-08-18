Стало известно, как начнется новый учебный год во время карантина

Как передает Politeka.net, об этом рассказала в ходе брифинга руководитель департамента образования горсовета Елены Буйневич.

По ее словам, дети на уроках будут сидеть без масок. Одевать средства защиты школьники будут на переменах.

Буйневич подчеркнула, что все затраты по обеспечению масками школьников лягут на плечи их родителей. Городской бюджет выделит деньги на покупку средств защиты только для педагогов.

Кроме того, появился еще один важный нюанс.

«Всем детям при входе утром будут измерять температуру. На первом уроке учитель будет узнавать у школьников о самочувствии. Для тех, кто не здоров будут оборудованы изоляторы», - сообщила она и добавила, что «очное обучение будет во всех зонах, кроме красной».

Ранее мы сообщали, что в связи со стремительным распространением китайского вируса Одесса перешла из «зеленой» зоны в «желтую».

Поэтому, 17 августа, в городе решили усилить противоэпидемиологические мероприятия.

Так, согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, с указанного дня вступили в силу следующие запреты:

-жителям запрещено находиться в общественных зданиях без маски или респиратора на лице;

- в общественном транспорте разрешается ездить только на сидячих местах.

Кроме того, запрещается посещение учреждений социальной защиты, работа хостелов и развлекательных заведений, общепита и доставки в период с 24:00 до 07:00.

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Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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