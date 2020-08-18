Карантинные меры снова ужесточили в Одессе, однако водители городских маршруток решили их проигнорировать
Они, как и прежде, продолжают возить стоящих пассажиров и пускать их в салон без масок.
На снимках, которые разместили местные
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Надо сказать, что не все водители оказались безответственными. Были и такие, кто перевозил пассажиров, только на сидячих местах, как и предписано карантинными ограничениями. Но таких меньшинство.
В целом ситуация не поменялась с прошлой недели, когда люди ездили в маршрутках стоя и плотно. Маски же по-прежнему носят лишь единицы пассажиров.
Напомним, что с 17 августа Одесса перешла из «зеленой» зоны в «желтую». Поэтому отныне для жителей и гостей города вводятся дополнительные ограничения. Одно из них — проезд в общественном транспорте только для сидящих пассажиров и в защитной маске на лице.
За последние сутки вирус подтвердился у 96 жителей Одесской области. Общее количество инфицированных в регионе достигло 5158.
Один из ранее госпитализированных пациентов вчера скончался от осложнений. Число смертей выросло до 81.
В тоже время 54 пациента вчера выздоровели, а 106 новых – госпитализированы с подозрением на китайский вирус.
Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.
Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего.
Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные.