Одесским школьникам рассказали, при какие условиях они перейдут на дистанционное обучение
Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования горсовета Елены Буйневич, передает Politeka.net
По словам чиновницы, пока Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, это означает, что учебный процесс начнется в стенах школы.
«Школьники будут учится онлайн только в том случае, если город попадёт в «красную» зону карантина», - заявила Буйневич.
Измученную Ольгу Бузову подловили на улице без тонны макияжа: "Что за крысиный хвостик?"
Введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался: как опять хотят изменить деньги
Русская Кардашьян в черных кружевах пошалила посреди улицы: "Что этот язык делает?"
Тине Кароль "в костюме Елены Кравец" устроили жесткий выговор: "Плохо кончит"
Она отметила, что противоэпидемические мероприятия сохранятся: в школах будут измерять температуру, контролировать передвижения учащихся и обяжут надевать маски, после того, как будут покидать класс. О масках должны позаботиться сами родители. Из городского бюджета выделены деньги на средства защиты только для педагогов.
Чиновница отметила, что в городском департаменте образования решили отказаться от сокращенных уроков по 20 минут.
«Отдельные предметы уже выносятся на дистанционное обучение, такие как искусство или физкультура. Учителя будут давать задания и демонстрировать их онлайн. Это позволяет сократить время детей, проведённое в школе, и увеличить количество свободных кабинетов. Некоторые оставляют расписание в неизменном виде, это позволяет школам деление на две смены», — сказала она.
Буйневич настоятельно попросила родителей не скрывать симптомы детей жаропонижающими и противокашлевыми средствами. При первых признаках ОРВИ стоит оставить ребенка дома. Также родители должны обеспечить детей масками, которые нужно будет носить в коридорах школы.
Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."
Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.
Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото