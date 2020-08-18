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Одесским школьникам рассказали, при какие условиях они перейдут на дистанционное обучение

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования горсовета Елены Буйневич, передает Politeka.net

По словам чиновницы, пока Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, это означает, что учебный процесс начнется в стенах школы.

«Школьники будут учится онлайн только в том случае, если город попадёт в «красную» зону карантина», - заявила Буйневич.

Она отметила, что противоэпидемические мероприятия сохранятся: в школах будут измерять температуру, контролировать передвижения учащихся и обяжут надевать маски, после того, как будут покидать класс. О масках должны позаботиться сами родители. Из городского бюджета выделены деньги на средства защиты только для педагогов.

Чиновница отметила, что в городском департаменте образования решили отказаться от сокращенных уроков по 20 минут.

«Отдельные предметы уже выносятся на дистанционное обучение, такие как искусство или физкультура. Учителя будут давать задания и демонстрировать их онлайн. Это позволяет сократить время детей, проведённое в школе, и увеличить количество свободных кабинетов. Некоторые оставляют расписание в неизменном виде, это позволяет школам деление на две смены», — сказала она.

Буйневич настоятельно попросила родителей не скрывать симптомы детей жаропонижающими и противокашлевыми средствами. При первых признаках ОРВИ стоит оставить ребенка дома. Также родители должны обеспечить детей масками, которые нужно будет носить в коридорах школы.

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