В Одесской области число зараженных китайской инфекцией неуклонно растет
Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на информацию, обнародованную пресс-службой Одесского лабораторного центра МОЗ.
Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 127 новых больных, а общее число инфицированных достигло 5-ти тысяч 406 человек (по состоянию на утро, 20 августа).
Отмечаетсяя, что среди новых заболевших 10 детей и 5 медицинских работников. На данный момент излечились от инфекции 2081 пациентов, а число летальных случаев достигло 82.
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В тоже время, по Украине за сутки китайский вирус диагностировали у 2134 человек. Это новый антирекод. На 20 августа в стране зарегистрировано 98 537 случаев вируса. 2184 умерли, 50 441 - выздоровели.
Всего в мире за время пандемии число зараженных достигло 22,3 миллиона человек.
Ранее мы сообщали, одесским школьникам рассказали, при какие условиях они перейдут на дистанционное обучение.
Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования горсовета Елены Буйневич.
По словам чиновницы, пока Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, это означает, что учебный процесс начнется в стенах школы.
«Школьники будут учится онлайн только в том случае, если город попадёт в «красную» зону карантина», - заявила Буйневич.
Она отметила, что противоэпидемические мероприятия сохранятся: в школах будут измерять температуру, контролировать передвижения учащихся и обяжут надевать маски, после того, как будут покидать класс. О масках должны позаботиться сами родители. Из городского бюджета выделены деньги на средства защиты только для педагогов.
Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."
Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.
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