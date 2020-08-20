В Одесской области число зараженных китайской инфекцией  неуклонно растет

Об этом передает  Politeka.net, ссылаясь на информацию, обнародованную пресс-службой Одесского лабораторного центра МОЗ.

Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 127 новых больных, а общее число инфицированных достигло 5-ти тысяч 406 человек (по состоянию на утро, 20 августа).

коронавирус, медики

Отмечаетсяя, что среди новых заболевших 10 детей и 5 медицинских работников. На данный момент излечились от инфекции 2081 пациентов, а число летальных случаев достигло 82.

Популярные статьи сейчас

Украинцев заставляют вернуть государству денежную помощь, кому ждать "писем счастья": "В результате перерасчета..."

Украинцам неожиданно объявили о новых выплатах: кто получит до 4 тысяч гривен

Ужесточение карантина, падение доллара и льготы для украинок – главное за ночь

Бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото
Показать еще

В тоже время, по Украине за сутки китайский вирус диагностировали  у 2134 человек. Это новый антирекод. На 20 августа в стране зарегистрировано 98 537 случаев вируса. 2184 умерли, 50 441 - выздоровели. 

Всего в мире за время пандемии  число зараженных достигло  22,3 миллиона  человек. 

Ранее мы сообщали, одесским школьникам рассказали, при какие условиях они перейдут на дистанционное обучение.

дистанционное обучение школьник ученик школьница

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования горсовета Елены Буйневич.

По словам чиновницы, пока Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, это означает, что учебный процесс начнется в стенах школы.

«Школьники будут учится онлайн только в том случае, если город попадёт в «красную» зону карантина», - заявила Буйневич.

Она отметила, что противоэпидемические мероприятия сохранятся: в школах будут измерять температуру, контролировать передвижения учащихся и обяжут надевать маски, после того, как будут покидать класс.  О масках должны позаботиться сами родители. Из городского бюджета выделены деньги на средства защиты только для педагогов.

Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото