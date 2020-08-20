Не прошло и года с момента торжественного открытия после реконструкции известного дома Руссова в Одессе, как у здания начала сыпаться штукатурка

Об этом говорится в сюжете местного издания «Южная волна», передает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На реставрационные работы из городского бюджета было потрачено свыше 150 миллионов гривен. Они длились полтора года, и в декабре прошлого года местные власти с пафосом и помпезностью заново открывали многострадальный памятник архитектуры.

И вот, всего через каких-то полгода после окончания ремонта буквально по всему фасаду лепные украшения покрыты трещинами, а с верхних частей фасада понемногу отваливаются куски штукатурки.

В сюжете отмечается, что к этому привело крайне низкое качество работ, проведенных в сжатые сроки, в неудачное время, неудовлетворительный уровень гидроизоляции здания. Еще до начала реставрации специалисты предупреждали, что время года для этого выбрано неудачно и чревато многими осложнениями.

«Реставрация не терпит высокой температуры, прямого попадания солнечных лучей или, наоборот, влажности. Уже осенью, когда начнется сезон дождей, все появившиеся сегодня трещины и сколы заполнятся водой, которые зимой при понижении температуры станут льдом, который продолжит разрывать штукатурный слой и фасад может значительно пострадать», - говорится в сюжете.

Ранее мы сообщали, что после ливня в центре Одессе возле дома Руссова появился огромный провал.

Глубокий провал образовался у центральной арки здания, там буквально смыло гранитную плитку. Вероятно, обрушился свод какого-то подземного помещения памятника архитектуры.

Ко всему прочему, на проезжей части возле дома провалилась старинная брусчатка.

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