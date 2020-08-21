За сутки диагноз подтвердился у 172 человек

С каждым днем в Одесской области фиксируется всё больше зараженных китайской инфекцией

Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на информацию, обнародованную пресс-службой Одесской облгосадминистрацией.

Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 172 новых случая заражения, из них - 19 детей и 9 медработников. В тоже время под подозрением находится еще 171 человек. Эти люди ожидают подтверждения диагноза.

По данным ОГА, 21 августа от осложнений вызванных вирусной инфекцией в нашей области скончались еще 3 пациента. Выздоровели - 50.

Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 5578 человек. Летальных случаев - 85. Всего выздоровели - 2117 пациентов. Всего под подозрением на COVID находится 19 7355 человек.

Ранее мы писали, что в городе Измаиле на фоне эпидемии местная больница переполнена пациентами с тяжелой формой пневмонии.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением измаильской больницы Анна Николаева, в боксах для взрослых предусмотрено размещение 40 пациентов, но тут лежат 43 человека. Из них большинство пациентов - люди старше 60 лет.

"Вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме, и все выше становится уровень смертности", - рассказала врач.

Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."

Как сообщала Politeka, на Одесчине в больнице нет мест, медики бьют тревогу

Также Politeka писала, что видео из одесской инфекционки облетело сеть: "Очередь из скорых и забитые палаты"