После усиления карантина в Одессе снова взялись контролировать пассажиров в общественном транспорте
Как сообщают местные
«Контингент у нас сложный. Пассажиры некоторые понимают, некоторые не понимают, бывают войны. Выбивают стёкла, ломают двери, оскорбляют, в драку кидаются, хотят без очереди проехать. Но мы не идём на конфликт. Иногда приходится вызывать полицию», — рассказал начальник одного из отделов КП «Одесгорэлектротранс».
Раскрепощенная Ани Лорак пошалила в мокром купальнике перед Киркоровым: «Боже, какая пара!»
Эффектная Вера Брежнева ошарашила новым образом, копия Нади Мейхер: "Ловите нашу..."
Русская Кардашьян сразила наповал упругой красотой в тесных нарядах: топ самых смелых образов "бестии"
Украинцев заставляют вернуть государству денежную помощь, кому ждать "писем счастья": "В результате перерасчета..."
Он отметил, что команды сформированы, в первую очередь, в помощь водителям.
Напомним, что на этой недели Одесса перешла из "зеленой" карантинной зоны в "желтую", так как с каждым днем в в городе и области фиксируется всё больше зараженных китайской инфекцией.
Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 172 новых случая заражения, из них - 19 детей и 9 медработников. В тоже время под подозрением находится еще 171 человек. Эти люди ожидают подтверждения диагноза.
По данным ОГА, 21 августа от осложнений вызванных вирусной инфекцией в нашей области скончались еще 3 пациента. Выздоровели - 50.
Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."
Как сообщала Politeka, на Одесчине в больнице нет мест, медики бьют тревогу
Также Politeka писала, что видео из одесской инфекционки облетело сеть: "Очередь из скорых и забитые палаты"