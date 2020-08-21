После усиления карантина в Одессе снова взялись контролировать пассажиров в общественном транспорте

Как сообщают местные СМИ , в городе заработали специальные "посадочные команды", которые на конечных и многолюдных важных остановках контролируют, чтобы в салоны трамваев и троллейбусов садилось не больше людей, чем количество мест в салоне. Также они проверяют наличие маски на лице пассажиров.

«Контингент у нас сложный. Пассажиры некоторые понимают, некоторые не понимают, бывают войны. Выбивают стёкла, ломают двери, оскорбляют, в драку кидаются, хотят без очереди проехать. Но мы не идём на конфликт. Иногда приходится вызывать полицию», — рассказал начальник одного из отделов КП «Одесгорэлектротранс».

Он отметил, что команды сформированы, в первую очередь, в помощь водителям.

Напомним, что на этой недели Одесса перешла из "зеленой" карантинной зоны в "желтую", так как с каждым днем в в городе и области фиксируется всё больше зараженных китайской инфекцией.

Так, за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 172 новых случая заражения, из них - 19 детей и 9 медработников. В тоже время под подозрением находится еще 171 человек. Эти люди ожидают подтверждения диагноза.

По данным ОГА, 21 августа от осложнений вызванных вирусной инфекцией в нашей области скончались еще 3 пациента. Выздоровели - 50.

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