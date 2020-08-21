Медик из Подольской больницы рассказала, о непростых условиях работы во время пандемии

Китайский вирус продолжает распространяться по Одесской области, в связи с чем эпидемиологическая обстановка продолжает быть очень напряженной.

По последним данным, на территории Одесчины всего с начала эпидемии официально зарегистрировано 5578 случаев заражения Covid-19, еще 19 7355 человек находятся под подозрением.

Медсестра из Подольской районной больницы в Одесской области Елена Барановская рассказала, что с каждым днем справляться с пациентами довольно сложно, пишет Hromadske.

Также медик призналась, что "сейчас пошла вторая волна, очень много пациентов".

"В отделении находится 28 человек в возрасте от 45 лет. Медсестер у нас восемь, их хватает, санитарок тоже. У нас только женский коллектив, мужчин медбратьев нет. Зарплата у нас минимальная — 4200 и к ним добавляются еще 300%. Работаем сейчас сутки и три дня потом дома. Это наше желание, чтобы больше времени проводить с семьей и отдыхать", – рассказала женщина.

Медик объяснила, что пребывание в "красной зоне" зависит от количества тяжелых больных, потому что "могут быть пациенты, которым трижды в день необходимо ставить капельницу".

"Бывает, по 6-10 часов проводим там, из-за чего работаем в памперсах. По возможности мы сменяем друг друга. Поэтому после рабочих смен мечтаю просто прийти в семью, сходить в душ и выспаться", – призналась она.

В то же время, медработник отметила, что считает самой трудной частью своей работы "морально поддерживать пациентов, потому что ты заходишь и видишь, как они глазами умоляют о помощи".

"Люди расслабились, они не понимают, с чем мы столкнулись. Я бы хотела, чтобы хотя бы кто-то из тех, кто говорит, что коронавирус – это миф, пришел к нам в больницу и посмотрел, какие есть пациенты, как тяжело они болеют. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не выдумки, вирус реален. Я хочу, чтобы они носили маски, хотя бы в общественных местах, в транспорте", – призвала она.

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