В Украине пересмотрели «цветные» зоны карантина и стало известно, как это отразилось на Одесской области

В частности, по уровню эпидемической опасности на фоне распространения китайской инфекции Кабмин обновил и утвердил новые зоны. Они начнут действовать с 24 августа и продляться две недели, передает Politeka.net

В Одесской области ситуация выглядит следующим образом:

В «желтую» зону попали Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Лиманский и Савранский районы. «Новички» в «желтой» зоне — Черноморск, Подольск, Южный, а также Ивановский район;

В «оранжевую» зону - Измаил и Болградский, Николаевский, Овидиопольский, Саратский районы.

В «красной» зоне по-прежнему остается Беляевка.

Ранее мы сообщали, после усиления карантина в Одессе снова взялись контролировать пассажиров в общественном транспорте.

В городе заработали специальные "посадочные команды", которые на конечных и многолюдных важных остановках контролируют, чтобы в салоны трамваев и троллейбусов садилось не больше людей, чем количество мест в салоне. Также они проверяют наличие маски на лице пассажиров.

Добавим, что за последние сутки на Одесчине лабораторно зарегистрировано 172 новых случая заражения, из них - 19 детей и 9 медработников. В тоже время под подозрением находится еще 171 человек. Эти люди ожидают подтверждения диагноза.

По данным ОГА, 21 августа от осложнений вызванных вирусной инфекцией в нашей области скончались еще 3 пациента. Выздоровели - 50.

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