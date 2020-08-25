Вторая волна эпидемии китайского вируса привела к тому, что в Одесской области расширили список опорных больниц для инфицированных

В частности, в список больниц, где будут принимать пациентов, заболевших коронавирусом, пополнили Арцизская центральная районная больница, Белгород-Днестровская центральная райбольница, Раздельнянская райбольница, а также Одесская горбольница №5 и 3-я детская больница, пишет Politeka.net

Кроме роста заболеваемости, медики говорят об общем усложнении протекания болезни. Всё чаще людям необходима срочная медицинская помощь и аппараты поддержания жизнедеятельности.

"Вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме, и все выше становится уровень смертности", - рассказала заведующая инфекционным отделением измаильской больницы Анна Николаева.

А тем временем, по обновленным данным на территории Одесской области выявлено 112 новых случаев заражения инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, среди заболевших 8 детей и 11 медиков.

Отмечается, что летальных случаев за последние сутки не фиксировалось, но также нет и выздоровевших.

Общее число больных с начала эпидемии достигло 6166 человек, из них 3558 женщины, 2608 мужчины. В том числе у 522 детей и 574 медиков. Смертей за этот период зафиксировано - 88, выздоровели - 2142 пациентов.

Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина: "все обязаны..."

Как сообщала Politeka, на Одесчине в больнице нет мест, медики бьют тревогу

Также Politeka писала, что видео из одесской инфекционки облетело сеть: "Очередь из скорых и забитые палаты"