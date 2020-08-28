Несмотря на приближение осени, жара в Одессе не собирается отступать

О том, какая погода ожидает жителей в пятницу, 28 августа, сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их прогнозам, небо в Одессе будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 18-20°С, днем воздух прогреется до 28-30°С. Температура морской воды останется без изменений 23-24°С.

По области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С. На автодорогах области видимость хорошая.

До этого мы сообщали, что в последние дни лета пляжи вблизи Одессы забиты отдыхающими, несмотря на стремительный рост заболеваемости и карантин.

Если раньше на пляжах курортного поселка Санжейка было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.

Людей на побережье огромное число, всех хотят успеть позагорать и поплавать в море в последние дни лета.

Нужно сказать, что практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина в том числе и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается, пляжи забиты настолько, что в буквальном смысле «яблоку негде упасть».

Напомним, что синоптики предупредили, когда Одессу накроют грозовые дожди

Как сообщала Politeka, в сети показали, что происходит на пляжах под Одессой в последние дни лета, фото

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