В последние дни лета пляжи вблизи Одессы забиты отдыхающими, несмотря на стремительный рост заболеваемости и карантин

Как сообщает "Думская ", если раньше на пляжах курортного поселка Санжейка было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.

Людей на побережье огромное число, всех хотят успеть позагорать и поплавать в море в последние дни лета.

Нужно сказать, что практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина в том числе и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается, пляжи забиты настолько, что в буквальном смысле «яблоку негде упасть».

А тем временем, Одесская область вырвалась в лидеры по скорости заражения китайским вирусом.

Всего с начала пандемии вирусом в Одесской области заразились 6537 человек (3785 женщин и 2752 мужчин), в том числе 550 детей и 601 медицинский работник. Летальных случаев 93.

К сожалению, за прошлые сутки 3 пациента скончались, и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, Одесчина установила рекорд по количеству новых заражений: сколько людей скосил вирус