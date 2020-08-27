В последние дни лета пляжи вблизи Одессы забиты отдыхающими, несмотря на стремительный рост заболеваемости и карантин
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Людей на побережье огромное число, всех хотят успеть позагорать и поплавать в море в последние дни лета.
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Нужно сказать, что практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина в том числе и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается, пляжи забиты настолько, что в буквальном смысле «яблоку негде упасть».
А тем временем, Одесская область вырвалась в лидеры по скорости заражения китайским вирусом.
Всего с начала пандемии вирусом в Одесской области заразились 6537 человек (3785 женщин и 2752 мужчин), в том числе 550 детей и 601 медицинский работник. Летальных случаев 93.
К сожалению, за прошлые сутки 3 пациента скончались, и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.
Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных
Как сообщала Politeka, Одесчина установила рекорд по количеству новых заражений: сколько людей скосил вирус