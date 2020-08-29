Синоптики рассекретили, как погода ждет Одессу в последние выходные лета
С новым прогнозом погода на 29 и 30 августа жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В субботу, пасмурная погода в Одессе будет держаться с завидным постоянством, днем возможны непродолжительные прояснения. Без осадков. Ветер будет дуть южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 17-19 градусов тепла, днем градусник покажет27-29 градусов.
По области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 14-19 граудсов, днем 27-32 градусов.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.
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В воскресенье, 30 августа, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32 градусов.
Ранее мы сообщали, что в последние дни лета пляжи вблизи Одессы забиты отдыхающими, несмотря на стремительный рост заболеваемости и карантин.
Если раньше на пляжах курортного поселка Санжейка было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.
Людей на побережье огромное число, всех хотят успеть позагорать и поплавать в море в последние дни лета.
Напомним, что синоптики предупредили, когда Одессу накроют грозовые дожди
Как сообщала Politeka, в сети показали, что происходит на пляжах под Одессой в последние дни лета, фото
Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.