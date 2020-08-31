Львовский активист добился отмены статуса русского языка как регионального в Одессе, который функционировал с 2012 года

Об этом сам общественник Святослав Литинский похвастался на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

По словам активиста, он через суд заставил отменить незаконное решение одесской мэрии.

"То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса региональной (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать и, как результат, через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета ", - написал львовянин.

Сейчас в планах у него достичь такого же результата в Харькове. К слову, ранее ему это удалось в Херсоне, Днепре, Харьковской и Донецкой областях.

Ранее мы писали, гостья из столицы , посетившая Одессу, возмутилась, что большинство населения в городе общается на русском языке.

Молодую девушку в украинской Одессе возмутило то, что из-за обилия русскоговорящих людей, она себя ощущала, как в Москве.

«Недавно была в Одессе — чудесный город, чудесная архитектура… Но есть один нюанс, и он заключается в том, что я себя там ощущала как в Москве какой-то. Вот честно. Когда ты заходишь, повсюду звучит русский язык», — пожаловалась Кристина.

Она удивляется, как после Революции Достоинства, после войны со множеством жертв одесситы продолжаются оставаться русифицированными.

Напомним, туристка упрекнула одесситов за русский язык и поплатилась

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