В сети активно обсуждают видео молодой туристки из Киева, которая упрекает одесситов за русский язык

Напомним, что гостья из Киева Кристина Лесняк, на днях отдыхавшая в Одессе, возмутилась тому, что из-за обилия русскоговорящих людей, она себя ощущала, как в Москве. Девушка записала небольшое видео, на котором поделилась впечатлениями об Одессе и подняла языковую тему, передает Politeka.net.

Гостья удивилась, как после Революции Достоинства, после войны со множеством жертв одесситы продолжаются оставаться русифицированными.

В итоге Кристина сделала вывод, что большинство жителей Одессы продолжают, как она выразилась, «жить в совке» и события последних лет их ничему не научили.

В свою очередь, пользователи сети, преимущественно одесситы, решили высказаться в ответ и большинство из них оказались не очень гостеприимными и толерантными. Стоит отметить, многие комментаторы хоть и стали защищать русский язык и говорить, что это их родной, однако совершенно его не знают, так как пишут с орфографическими ошибками. Вот что они пишут:

«Детка — это Одесса, а как известно город русскоговорящий, не нравится, не едете к нам и без вас проживем»,

«Одесса многонациональный город! Говорю на языке, который впитала с детства. Не нравится, не приезжай! Комментарии, оставь при себе!!!😡😡»,

«Какого к нам ехать, а потом возмущаться. А вообще-то коренные киевляне разговаривали на русском языке. Приезжают к нам обсц*кать море и еще возмущаются»,

«В нашем городе нет русского или украинского языка. А есть одесский, со своим колоритом, который узнают везде. Он особенный. И Одесса-это вообще город сам по себе. В детстве, когда меня спрашивали, кто я по-национальности? Всегда отвечала- Одесситка. А кому, что не нравится нефиг ездить к нам и рассказывать, как нам жить»,

«Потому, что Одесса русскоязычный город и можете не приезжать. Вы уже достали со своим укр языком»,

«Тетя у себя в Киеве тарахти на украинском»,

«Сидите дома, нечего ездить во время карантина!!!!»,

« Вали в Киев и там таки умничай сколько тебе надо а в Одессе прикуси свои удила»,

« В чужой монастырь со своими законами не ходят.А вот в " какой-то Москве"!☺🤓🙃🤣 побывать хотелось бы».

Туристы возмущаются. Одесса делай выводы! Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 5. August 2020

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