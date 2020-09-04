В Одессе и области резко ухудшились погодные условия, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение

Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте Одессы, передает Politeka.net.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 4 сентября на территории Одесчины будет наблюдается существенное ухудшение погодных условий, ливни, грозы и шквальный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Такая погода соответствует первому уровню опасности – «желтому».

В связи со сложившимися погодными условиями людей просят без надобности не выходить на улицу, избегать прогулок под аварийными деревьями и бордами. Водителям следует учесть сильный ветер и парковаться подальше от деревьев и конструкций, которые могут быть повалены шквальным ветром.

Ранее мы сообщали, в среду, 2 сентября, жители Одессы наблюдали самый настоящий смерч.

Его увидели прямо на беговой дорожке Одесского ипподрома. Кадрами грозного природного явления поделились наблюдатели в местных пабликах.

На них видно, как высокий смерч движется по беговой дорожке. К счастью, людей в это время там не было.

Обратим внимание, что нетипичные для наших краев смерчи в последнее время стали довольно обычным явлением в Одесской области, однако в городе их видят не так часто. Чаще всего смерчи образуются из-за столкновения теплого влажного воздуха с сухим холодным.

Напомним, что синоптики сообщали, что погода в Одессе резко испортится: "Сильный дождь, шторм и не только"

Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".

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