В Одессе аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды

Так, к примеру одесситы стали свидетелями того, что в начале сентября снова зацвели каштаны. Фотографиями они поделились в соцсетях, передает  Politeka.net.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в центре Одессы и на Трассе здоровья.

Что удивительно, что соцветия соседствуют на ветках с уже почти дозревшими плодами — каштанами.

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Такое цветение является аномальным для этого времени года.  Видно природа решила вновь окунуться в весеннюю атмосферу. Этому поспособствовала аномальная жара.

Пользователи в соцсетях уже вовсю комментируют дивное явление.

"Чудо в начале сентября", "Природа проснулась, уже скоро листья скидывать", "Вот это новость", - пишут они.

В тоже время специалисты предполагают, что необычное явление можно объяснить своего рода «гормональным сбоем» в организме деревьев, вызванного засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды. Растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а когда температура немного падает, или идут дожди, у них наступает период цветения.

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