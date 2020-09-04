Синоптики предупредили, какая погода ждет Одессу на выходных

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Метеорологи прогнозируют, что в субботу в Одессе будет ожидаться кратковременный дождь, гроза и штормовой ветер.

По их данным, весь день в городе будет облачным. Вечером мелкий дождь, который будет идти почти весь день, прекратится.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью 17-19 градусов, днем 22-24 градусов. Температура морской воды 20-21 градусов.

В области облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 22-27°С. На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, небо распогодится, и ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня.

Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13-18 градусов, днем 26-31 градусов.

Ранее мы сообщали, в Черное море у берегов Одессы произошел серьезный выброс нефтепродуктов из злостчастного танкера «Делфи».

Как отметил одесский эколог Владислав Балинский, бонновые заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали от утечки горючего.

«Вода в пляжной зоне в результате новой утечки нефтепродуктов с борта танкера покрылась пленкой, начались заморные процессы, поскольку боновые заграждения вокруг аварийного судна установлены неправильно, а компания-подрядчик не убирает нефтяную пленку", – говорит он.

Напомним, что синоптики сообщали, что погода в Одессе резко испортится: "Сильный дождь, шторм и не только"

Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".

Также Politeka писала, что жители Одессы наблюдают странную аномалию в центре города, фото.