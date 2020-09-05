По данным синоптиков, шторм утихнет только к вечеру

Сегодня, 5 сентября, на Одессу мчится шквальный северный ветер

Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, небо над городом весь день будет затянуто тучами, также ожидаются обильные осадки с грозой, которые закончатся ближе к вечеру. Шквальные порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха упадет до +18 градусов днем, передает Politeka.net.

Такая погода соответствует первому уровню опасности - желтому.

Море будет также неспокойным, волны поднимутся до 1,2 метра в высоту. Поэтому купаться и выходить в море на плавучих средствах запрещается.

В связи со сложившимися погодными условиями жителей просят без надобности не выходить на улицу, избегать прогулок под аварийными деревьями и бордами. Водителям следует учесть сильный ветер и парковаться подальше от деревьев и конструкций, которые могут быть повалены шквальным ветром.

Ветрено будет также 6-7 сентября — до 7-12 метров в секунду, при этом еще немного похолодает. В следующие дни ветер значительно успокоится.

Ранее мы сообщали, в Одессе аномальная погода привела к тому, что некоторые растения решили зацвести дважды.

Так, к примеру одесситы стали свидетелями того, что в начале сентября снова зацвели каштаны.

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в центре Одессы и на Трассе здоровья.

Что удивительно, что соцветия соседствуют на ветках с уже почти дозревшими плодами — каштанами.

Напомним, что синоптики сообщали, что погода в Одессе резко испортится: "Сильный дождь, шторм и не только"

Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".

Также Politeka писала, что жители Одессы наблюдают странную аномалию в центре города, фото.