Непогода, о которой сообщали синоптики, уже успела натворить бед в Одессе

В результате шквального ветра и дождя упали два бетонных столба – один рухнул на припаркованный рядом автомобиль, второй - на дорогу, тем самым заблокировав движение.

Происшествие случилось на улице Транспортной в субботу, 5 сентября. Фотографии обнародовали очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net.

«Рухнули столбы из-за непогоды – одно из деревьев рядом обвалилось, задело ветвями провода и потянуло за собой два столба. В результате – разбитая машина и перекрытое движение», - рассказали одесситы.

Также стало известно, что на трассе «Одесса-Николаев» столкнулись тягач MAN и грузовой фургон Mercedes с несколькими тоннами морковки.

В результате аварии водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия.

А тем временем синоптики предупреждали, что на Одессу мчится шквальный северный ветер.

Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, небо над городом весь день будет затянуто тучами, также ожидаются обильные осадки с грозой, которые закончатся ближе к вечеру. Шквальные порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха упадет до +18 градусов днем.

Такая погода соответствует первому уровню опасности - желтому.

Море будет также неспокойным, волны поднимутся до 1,2 метра в высоту. Поэтому купаться и выходить в море на плавучих средствах запрещается.

Напомним, что синоптики сообщали, что погода в Одессе резко испортится: "Сильный дождь, шторм и не только"

Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".

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