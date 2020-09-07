Жаркая погода пока не планирует покидать территорию Одесской области

О том, какая погода ждет одесситов на этой неделе рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает Politeka.net

В понедельник, 7 сентября, весь день в Одессе будет держаться ясная погода. Осадков в этот день не прогнозируется. Температура воздуха утром будет составлять порядка +17 +19° градусов, днем значительно потеплеет и составит +25+27 градусов. Ветер переменных направлений.

Кроме того, синоптики отметили, что в этот день будет наблюдаться очень высокая пожарная опасность.

Во вторник, 8 сентября, весь день небо над городом будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Скорость ветра составит 8 метров в секунду. Температура ночью +17+20 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.

В среду, 9 сентября, в этот день не будет ни облачка. Осадков также не обещается. Ветер слабый, южный. Температура ночью +17+21 градус, днем столбики термометров покажут +26+28 градусов.

В четверг и пятницу ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении дня. Без осадков. Температура воздуха ночью +17+19, днем +25+27 градусов.

В субботу и воскресенье одесситов также порадует ясная и солнечная погода, без осадков. Температура останется без изменений.

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