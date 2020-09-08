Во вторник, 8 сентября, жителей Одессы по всем районам ждет отключение электроэнергии

Как сообщила компания "Одессаоблэнерго" свет отключат в Приморском, Суворовском, Киевском, а также Малиновском районах.

В связи с плановыми ремонтными работами будут обесточены несколько тысяч жилых домов, преимущественно в частном секторе и на окраинах, а также в пригороде Одессы.

Politeka.net публикует список адресов и времени отключений.

С 9:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-й Западный переулок 2, 226

3-й Западный переулок 8, 10, 12, 255гар

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 31а, 14, 3/В, 3а, 39а, 30/1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39-я Линия на жилом массиве 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й Западный переулок 11, 13, 15

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50

40-я Линия на жилом массиве 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34

9-я Суворовская улица 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33

Академика Глушко проспект 34А, 34, 36, 38, 40

Армейская улица 8

Балковская улица 24, 30, 30А, 34

Балтская дорога 153

Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Выездная улица 34б, 2, 25а, 44А, 2/2, 19А, 34 А, 19б, 7, 14 А, 26А, 11а, 14А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61

Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25А, 57/1, 19, 11а, 33А, 25б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а/с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67

Курская улица 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 89а, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 26

Курская улица 161/1

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 105, 108

Леси Украинки улица 45

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 47, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Леси Украинки улица 86а

Леси Украинки улица 49

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 69, 7а, 25А, 41а, 29а, 85А, 97/2, 61а, 59а, 121б, 129а, 133а, 119а, 95А, 97/1, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Люстдорфская дорога 146д, 146г, 146а, 146в, 146б, 144/5, 144/4, 144/2

Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 14, 16, 18, 20, 23, 31

Маршала Жукова проспект 89а, 89, 91

Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 21/3, 58Б, 58А, 1б, 9, 24А, 21/2, 9А, 19/2, 19/1, 15А, 21/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Николаевская дорога 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221

Новосельского улица 2

Партизанская улица 6

Пастера улица 4

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 43А, 28а, 45А, 23А, 26б, 21А, 37А, 47б, 19, 26а, 79А, 5А, 16А, 44А, 35А, 59А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Пушкинская улица 2

Радиальная улица 1, 2, 4

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38

Рельефная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Ростовская улица 4, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

Садовая улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20

Сегедская улица 13, 15, 17, 15Б

Семена Палия улица 84/1, 76, 78, 72/1, 66, 68, 70, 72, 74, 88

Серогодского улица 2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Староконный переулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Столбовая улица 24Б, 22, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 2А, 2

Суперфосфатная улица 13, 1\2, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 17а, 16, 6, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 4а, 12, 7а

Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 37А, 35а, 41А, 35, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 8:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Деревообделочный переулок 7, 11а, 15, 1а, 14, 4, 27, 2а, 25б, 23, 11, 12, 5, 10, 8, 25г, 25а, 9а, 21, 19в, 9, 2, 17, 3б, 3, 13а, 16, 1, 8б, 6а

Александра Кутузакия улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Княжеская улица 3, 3/5

Косвенная улица 5, 10

С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 7А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10-я Суворовская улица 15, 20

10-я Суворовская улица 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 16, 18, 15а

11-я линия Люстдорфской Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовская улица 14а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19а, 17/1, 21а, 22, 23, 24

14-я Суворовская улица 13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23

2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-я линия 2, 4

23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6

24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 11, 11А, 13Б, 2Б, 3А, 2А, 1б, 3/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

32-я линия 1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16/1, 11, 12, 14, 16А

33-я линия 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 6А, 1Б, 11А, 22Б, 18, 19, 21, 22, 26, 4а

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 16, 19, 21

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 4, 22а, 2, 6, 12, 8, 10, 17, 18, 22, 13/2, 24, 14, 15, 13/1, 16, 17А

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 22, 23, 20А, 15, 16, 17, 18, 21, 24

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 21, 22, 24, 23/, 19, 20, 23

9-я Суворовская улица 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Академика Заболотного улица 1, 3, 7, 11, 15, 13А, 19, 21, 23, 25, 55

Воронежская улица 13, 16, 13а

Героев обороны Одессы улица 16, 18, 20, 24, 26, 28, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Добровольского проспект 73, 74, 77, 79, 80, 81, 92, 96

Добровольского проспект 78, 92, 94

Добровольского проспект 82, 86, 98

Добровольского проспект 84, 90, 71А

Жолио-Кюри улица 22, 52, 60

Жолио-Кюри улица 43, 62, 43а, 24, 64

Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 30А, 31А, 33А, 48а, 39А, 32/1, 42А, 55Б, 54А, 29А, 26А, 32А, 89а, 91Б, 91А, 108, 37А, 22В

Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82а, 84А, 59А, 105А, 63а, 72А, 109А, 77А, 76а, 82, 118А, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131

Кишинёвская улица 10

Курская улица 167, 167б, 123а, 123, 125

Курская улица 153, 161, 165

Напомним, что в Одессе отключат воду на целый день: жителям каких районов нужно быть готовым

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