Во вторник, 8 сентября, жителей Одессы по всем районам ждет отключение электроэнергии
Как сообщила компания "Одессаоблэнерго" свет отключат в Приморском, Суворовском, Киевском, а также Малиновском районах.
В связи с плановыми ремонтными работами будут обесточены несколько тысяч жилых домов, преимущественно в частном секторе и на окраинах, а также в пригороде Одессы.
Politeka.net публикует список адресов и времени отключений.
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С 9:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-й Западный переулок 2, 226
- 3-й Западный переулок 8, 10, 12, 255гар
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 31а, 14, 3/В, 3а, 39а, 30/1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39-я Линия на жилом массиве 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й Западный переулок 11, 13, 15
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50
- 40-я Линия на жилом массиве 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 34
- 9-я Суворовская улица 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
- Академика Глушко проспект 34А, 34, 36, 38, 40
- Армейская улица 8
- Балковская улица 24, 30, 30А, 34
- Балтская дорога 153
- Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Выездная улица 34б, 2, 25а, 44А, 2/2, 19А, 34 А, 19б, 7, 14 А, 26А, 11а, 14А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
- Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61
- Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25А, 57/1, 19, 11а, 33А, 25б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51
- Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а/с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
- Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67
- Курская улица 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 89а, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 26
- Курская улица 161/1
- Ланжероновская улица 3, 5, 9
- Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 105, 108
- Леси Украинки улица 45
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 47, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Леси Украинки улица 86а
- Леси Украинки улица 49
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 69, 7а, 25А, 41а, 29а, 85А, 97/2, 61а, 59а, 121б, 129а, 133а, 119а, 95А, 97/1, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
- Люстдорфская дорога 146д, 146г, 146а, 146в, 146б, 144/5, 144/4, 144/2
- Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 14, 16, 18, 20, 23, 31
- Маршала Жукова проспект 89а, 89, 91
- Мелитопольская улица 46В, 1, 3, 5, 7, 21/3, 58Б, 58А, 1б, 9, 24А, 21/2, 9А, 19/2, 19/1, 15А, 21/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Николаевская дорога 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221
- Новосельского улица 2
- Партизанская улица 6
- Пастера улица 4
- переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 43А, 28а, 45А, 23А, 26б, 21А, 37А, 47б, 19, 26а, 79А, 5А, 16А, 44А, 35А, 59А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Пушкинская улица 2
- Радиальная улица 1, 2, 4
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38
- Рельефная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Ростовская улица 4, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129
- Садовая улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20
- Сегедская улица 13, 15, 17, 15Б
- Семена Палия улица 84/1, 76, 78, 72/1, 66, 68, 70, 72, 74, 88
- Серогодского улица 2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Староконный переулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Столбовая улица 24Б, 22, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 2А, 2
- Суперфосфатная улица 13, 1\2, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 17а, 16, 6, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В
- Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 4а, 12, 7а
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 37А, 35а, 41А, 35, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 8:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Деревообделочный переулок 7, 11а, 15, 1а, 14, 4, 27, 2а, 25б, 23, 11, 12, 5, 10, 8, 25г, 25а, 9а, 21, 19в, 9, 2, 17, 3б, 3, 13а, 16, 1, 8б, 6а
- Александра Кутузакия улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- Княжеская улица 3, 3/5
- Косвенная улица 5, 10
С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 7А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 10-я Суворовская улица 15, 20
- 10-я Суворовская улица 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 16, 18, 15а
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 12-я Суворовская улица 14а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19а, 17/1, 21а, 22, 23, 24
- 14-я Суворовская улица 13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-я линия 2, 4
- 23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6
- 24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 11, 11А, 13Б, 2Б, 3А, 2А, 1б, 3/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 32-я линия 1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16/1, 11, 12, 14, 16А
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 6А, 1Б, 11А, 22Б, 18, 19, 21, 22, 26, 4а
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 16, 19, 21
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 4, 22а, 2, 6, 12, 8, 10, 17, 18, 22, 13/2, 24, 14, 15, 13/1, 16, 17А
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 22, 23, 20А, 15, 16, 17, 18, 21, 24
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 21, 22, 24, 23/, 19, 20, 23
- 9-я Суворовская улица 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
- Академика Заболотного улица 1, 3, 7, 11, 15, 13А, 19, 21, 23, 25, 55
- Воронежская улица 13, 16, 13а
- Героев обороны Одессы улица 16, 18, 20, 24, 26, 28, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- Добровольского проспект 73, 74, 77, 79, 80, 81, 92, 96
- Добровольского проспект 78, 92, 94
- Добровольского проспект 82, 86, 98
- Добровольского проспект 84, 90, 71А
- Жолио-Кюри улица 22, 52, 60
- Жолио-Кюри улица 43, 62, 43а, 24, 64
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 30А, 31А, 33А, 48а, 39А, 32/1, 42А, 55Б, 54А, 29А, 26А, 32А, 89а, 91Б, 91А, 108, 37А, 22В
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82а, 84А, 59А, 105А, 63а, 72А, 109А, 77А, 76а, 82, 118А, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131
- Кишинёвская улица 10
- Курская улица 167, 167б, 123а, 123, 125
- Курская улица 153, 161, 165
Напомним, что в Одессе отключат воду на целый день: жителям каких районов нужно быть готовым
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