В Одессе задержали любителя русского мира, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации ведомства, сепаратист действовал в интернете под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".

Во время обыска по месту проживания пропагандиста сотрудники СБУ обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Все изъятые материалы были направили на экспертизы.

Агитатору сообщили о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Теперь мужчине светит до 5 лет тюрьмы, если же его вина будет доказана судом.

Ранее мы сообщали, украинские патриоты проучили мужчину, который разгуливал по улицам Одессы в красной кепке с надписью "Россия".

На поселке Котовского патриотическая общественность города провела воспитательную беседу с молодым человеком, который щеголял в красной кепке с надписью "Россия".

"Говорил разные глупости относительно Украины. После физического замечания, сепара передали полицейским",- рассказал одесский активист Демьян Ганул.

Как позже выяснилось, парень был пьян и агрессивно себя вел, за что получил физическое замечание.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»

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