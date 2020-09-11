В Одессе задержали любителя русского мира, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"
Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По информации ведомства, сепаратист действовал в интернете под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".
Во время обыска по месту проживания пропагандиста сотрудники СБУ обнаружили компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Все изъятые материалы были направили на экспертизы.
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Агитатору сообщили о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Теперь мужчине светит до 5 лет тюрьмы, если же его вина будет доказана судом.
Ранее мы сообщали, украинские патриоты проучили мужчину, который разгуливал по улицам Одессы в красной кепке с надписью "Россия".
На поселке Котовского патриотическая общественность города провела воспитательную беседу с молодым человеком, который щеголял в красной кепке с надписью "Россия".
"Говорил разные глупости относительно Украины. После физического замечания, сепара передали полицейским",- рассказал одесский активист Демьян Ганул.
Как позже выяснилось, парень был пьян и агрессивно себя вел, за что получил физическое замечание.
Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"
Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»
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