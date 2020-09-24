Пограничники совместно с бойцами Национальной гвардии предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы возле Одесской области

Совместные тактические тренировки развернулись на контрольном посту «Удобное», передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГНСУ (чтобы просмотреть видео, доскрролльте страницу до конца)

Пограничники смоделировали несколько ситуаций с попытками организованных преступных групп прорыва через границу на территорию Украины.

Сообщается, что в результате учений правоохранители совместно отработали план действий и взаимодействие структур МВД в случае возникновения кризисной нестандартной ситуации на границе.

В тренировках были задействованы военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

Ранее мы писали что масштабные учения с танками и артиллерией провела одесская бригада.

Отмечается, что учения 35-я отдельной бригада морской пехоты проходили на одном из полигонов в Херсонской области.

В них приняли участия все подразделения соединения, включая танковый батальон.

В ходе учений бойцы морской пехоты отработали наступательные действия в урбанизированной местности с использованием тяжелой бронированной техники под прикрытием артиллерии и средств ПВО.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

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