В Одессе водитель трамвая показательно перед всеми проучил двух мужчин

Зачастую пассажиры жалуются на хамское поведение водителей общественно транспорта, однако не в этом случае.

Как рассказали свидетели инцидента, двое пьяных мужчин зашли в салон трамвая №3 и устроили разборки с другими пассажирами. Они побили пенсионерку, а также напали на других пожилых пассажиров. Водитель транспорта не захотел терпеть и самостоятельно выгнал дебоширов из салона.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграме-канале "Подслушано Одесса" в YouTube, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

«Две пьяни понаехали непонятно откуда, один жёлтой торбочкой стал бить женщину очень в возрасте, качать права, досталось и некоторым другим пенсионерам (повод не удалось установить). Водитель сказал раз, сказал второй раз, встал, "вломил" и высадил их к черту. Горжусь такими", - отметил очевидец.

Ранее мы сообщали о злостных деяниях вандалов в общественном транспорте Одессы.

Днем в четверг ​​трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.

В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.

До этого, поздно вечером на улице Маловского неизвестные решили развлечься и начали бросать камни в вагон маршрута №18, который шел в депо. В результате хулиганы разбили лобовое стекло и ранили водителя трамвая.

💪Водитель выгнал пьяных из трамвая 3 трамвай 2 пьяни понаехали непонятно откуда, один жёлтой торбочкой стал бить женщину очень в возрасте, качать права, досталось и некоторым другим пенсионерам (повод не удалось установить) Все кричали и смотрели, водитель сказал один раз, сказал второй раз, встал, вломил и высадил их к чертям Горжусь такими #нампишут 👂Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 12. September 2020

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