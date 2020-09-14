В Одессе водитель трамвая показательно перед всеми проучил двух мужчин
Зачастую пассажиры жалуются на хамское поведение водителей общественно транспорта, однако не в этом случае.
Как рассказали свидетели инцидента, двое пьяных мужчин зашли в салон трамвая №3 и устроили разборки с другими пассажирами. Они побили пенсионерку, а также напали на других пожилых пассажиров. Водитель транспорта не захотел терпеть и самостоятельно выгнал дебоширов из салона.
Соответствующее видео опубликовано в Телеграме-канале "Подслушано Одесса" в YouTube, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
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«Две пьяни понаехали непонятно откуда, один жёлтой торбочкой стал бить женщину очень в возрасте, качать права, досталось и некоторым другим пенсионерам (повод не удалось установить). Водитель сказал раз, сказал второй раз, встал, "вломил" и высадил их к черту. Горжусь такими", - отметил очевидец.
Ранее мы сообщали о злостных деяниях вандалов в общественном транспорте Одессы.
Днем в четверг трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.
В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.
До этого, поздно вечером на улице Маловского неизвестные решили развлечься и начали бросать камни в вагон маршрута №18, который шел в депо. В результате хулиганы разбили лобовое стекло и ранили водителя трамвая.
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