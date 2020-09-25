По Одессе начал курсировать трамвай-галерея
Так, с 25 сентября, по маршруту №10 ходит трамвай-галерея с обновленной фотовыставкой про 110-летнюю историю трамваев в Одессе, сообщает издание «
Дело всё в том, что 24 сентября в городе отметили юбилей, а именно 110 лет с момента запуска в первого трамвая в Одессе.
По этому случаю в КП «Одесгорэлектротранс» обновили постоянно действующий трамвай-галерею с бортовым номером 4012, который обычно ходит по маршруту №10. Трамвай снаружи отметили крупной надписью «Ювілейний вагон 110 років Одеському трамваю».
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Внутри вагончика находится подготовленная заведующим музеем электротранспорта Максимом Коноваловым тематическая фотогалерея, повествующая об истории трамвайного движения в Одессе. Здесь есть фото самых первых «бельгийских» трамваев, в том числе и кадры с запуска первого «выставочного» маршрута ровно 110 лет назад.
Особо обратите внимание на цветные кадры 1950-1970-х годов, снятые известными фотографами из Западной Европы - Рэем де Гроотом, Вильфридом Вольфом, Хансом Орлемансом, Хенком Онтропом и другими.
Посмотреть выставку можно всего за 5 гривен, льготным категориям граждан - бесплатно.
До этого мы сообщали, что огромные очереди образуются на остановках общественного транспорта в Одессе из-за массовых рейдов полиции.
В часы пик одесситы выстраиваются в километровые очереди в ожидании маршрутки. Чтобы не нарваться на штраф водители транспорта берут в салон только сидячих пассажиров и попросту проезжают мимо.
При этом, если водитель согласится перевозить стоячих, то просят людей закрывать шторы, чтобы не просматривалось, сколько на самом деле в салоне пассажиров.
Критическая ситуация наблюдается на посёлке Котовского и Черемушках.
По словам, диспетчера одного из автобусных маршрутов, на сегодняшний день в общественном транспорте участились рейды полиции.
Полицейские останавливают транспорт, заходят в маршрутки, а затем составляют протоколы на водителей, которые нарушают правила перевозки пассажиров в период карантина.
Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."
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