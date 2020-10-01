В одном из районов Одессы случился пожар, который виден за несколько километров

Происшествие случилось днем, в четверг, 1 октября, на 11-й станции Большого Фонтана. Кадры пожара разместили очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net

На них видно, что здание полностью охвачено пламенем и дым от пожара видно за несколько километров от места возгорания. Жители соседних микрорайонов сняли на камеру дым, который заметен над 10 и 11 станциями Большого Фонтана.

По информации регионального ГСЧС, загорелось два жилых здания на Фонтанской дороге, 141 площадью 120 кв. метров.

Сначала загорелась хозяйственная постройка, а потом огонь перекинулся на жилой дом.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

На месте работали три подразделения спасателей.

Местное издание «Думская» сообщает, что в прошлом году собственники сгоревшего дома получили разрешение на строительство четырехэтажного здания магазина «с помещениями обслуживания населения».

До этого мы писали, что масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки.

По словам пожарников, рано утром, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.

Напомним, что "четыре пожара на его совести": замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, кадры

А еще Politeka писала, пожар в больнице в Одессе: трагедии предшествовало предзнаменование, видео 18+

Также Politeka сообщала, трагический пожар в Одессе: владелец «Токио Стар» ошарашил всех громким заявлением