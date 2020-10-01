В одном из районов Одессы случился пожар, который виден за несколько километров
Происшествие случилось днем, в четверг, 1 октября, на 11-й станции Большого Фонтана. Кадры пожара разместили очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net
На них видно, что здание полностью охвачено пламенем и дым от пожара видно за несколько километров от места возгорания. Жители соседних микрорайонов сняли на камеру дым, который заметен над 10 и 11 станциями Большого Фонтана.
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По информации регионального ГСЧС, загорелось два жилых здания на Фонтанской дороге, 141 площадью 120 кв. метров.
Сначала загорелась хозяйственная постройка, а потом огонь перекинулся на жилой дом.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
На месте работали три подразделения спасателей.
Местное издание «Думская» сообщает, что в прошлом году собственники сгоревшего дома получили разрешение на строительство четырехэтажного здания магазина «с помещениями обслуживания населения».
До этого мы писали, что масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки.
По словам пожарников, рано утром, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.
Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.
Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.
Напомним, что "четыре пожара на его совести": замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, кадры
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