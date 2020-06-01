В Одессе произошло громкое задержание замначальника областного ГСЧС

На днях стало известно о том, что в Одессе сотрудниками СБУ, был задержан заместитель начальника ГСЧС Одесской области Андрей Опарин.

Крупный чиновник попался в тот момент, когда получал взятку в 35 тысяч гривен за выдачу сертификатов противопожарной безопасности от директора коммерческой структуры. Об этом сообщает пресс- центр СБУ, передает Politeka.net.

Согласно данным следствия, полковник службы гражданской защиты систематически требовал деньги от представителей субъектов хозяйствования. За различные суммы он гарантировал согласования и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубыми нарушениями требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что время его пребывания в системе ГСЧС региона в Одессе произошло 4 пожара, в которых погибли 32 человека. Возможно, что его действия привели к этим трагедиям.

По данным местных СМИ, в момент задержания Опарин находился в автомобиле Mazda CX-9. При этом, согласно декларации, ему принадлежит только ВАЗ-2106.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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