В центре Одессы загорелся многоэтажный жилой дом

ЧП случилось рано утром в воскресенье, 4 октября, на улице Новосельского, 97, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГСЧС.

По информации ведомства, около пяти утра в Службу Спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже в трехэтажном жилом.

Огнеборцы тушили пожар практически целый час. За это время успело выгореть 70 квадратных метров.

Из горящей квартиры пожарники вынесли молодую девушку и ее собаку. 21-летняя одесситка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, с собакой все в порядке.

От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

Также на месте работает следственная-оперативная группа, которая устанавливает причины возгорания.

До этого мы сообщали, что во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.

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