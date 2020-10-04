В центре Одессы загорелся многоэтажный жилой дом
ЧП случилось рано утром в воскресенье, 4 октября, на улице Новосельского, 97, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГСЧС.
По информации ведомства, около пяти утра в Службу Спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже в трехэтажном жилом.
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Огнеборцы тушили пожар практически целый час. За это время успело выгореть 70 квадратных метров.
Из горящей квартиры пожарники вынесли молодую девушку и ее собаку. 21-летняя одесситка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, с собакой все в порядке.
От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 29 человек личного состава.
Также на месте работает следственная-оперативная группа, которая устанавливает причины возгорания.
До этого мы сообщали, что во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.
По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.
К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.
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