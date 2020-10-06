В Одесской области пожар уничтожил склад сена и автомобиль

Огненное ЧП случилось поздно вечером, 5 октября в селе Новокальчево Березовского района Одесской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС, передает Politeka.net

Так, спасателям поступил сигнал о возгорании надворной постройки на улице Парковой.

По прибытию они обнаружили, что огонь охватил тюки с сеном весом 15 тонн, а также легковой автомобиль Mitsubishi.

Огнеборцы пожар локализовали в 00:49 и ликвидировали его в 01:40 на общей площади 200кв.

К счастью, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы загорелся многоэтажный жилой дом. ЧП случилось рано утром в воскресенье, 4 октября, на улице Новосельского, 97.Из горящей квартиры пожарники вынесли молодую девушку и ее собаку. 21-летняя одесситка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, с собакой все в порядке.

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Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

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