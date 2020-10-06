На улицах Одессы заметили элитный автомобиль на европейских номерах

Об интересной евробляхе сообщает издание ТопЖыр , которое специализируется на автомобилях.

Речь идет о роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan, цена которого стартует от полумиллиона долларов.

Судя по номерам автомобиля, можно сделать вывод, что в Одессу приехали гости из Германии. Также может быть, что кто-то решил купить элитный автомобиль за границей и пригнать его в Украину.

В издании обращают внимание, что замеченное авто является одной из самых дорогих "евроблях" в Украине и точно - самой роскошной.

Ранее мы сообщали, в Одессе замечен автомобиль необычной расцветки

Авто имеет бело-черную расцветку, которая больше всего напоминает мрамор. Можно предположить, что автомобиль попросту обтянули в специальную пленку, а не перекрашивали ради этого.

Также в глаза бросается то, что на автомобиле стоят номера киевской области с редкими цифрами 0001.

Также мы сообщали, в сети показали фото Ланоса с крутыми номерами, которые дороже самого авто. Необычный автомобиль замечен в Одессе.

У автомобиля ZAZ Lanos редкие номера “0001“. Хотя официально они стоят 30 тысяч гривен, на “сером“ рынке их продают значительно дороже. Причем дешевые машины с крутыми номерами “светятся“ не редко. Считается, что таким образом номера рекламируются. Или же речь о так называемых “перевесах“ - когда редкие красивые номера специально закрепляют за недорогими машинами, чтобы их никто не забрал.

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