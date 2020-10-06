В общественном транспорте Одессы появился новый вид оплаты за проезд- электронный билет
Его тестирование провели во вторник, 6 октября трамвайном в депо на Алексеевской площади, пишет местное издание
Оплатить проезд можно только через приложение Транспод. Также через приложение можно посмотреть где находится транспортное средство и сколько их на маршруте.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
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- зайти в приложение;
- зарегистрироваться;
- привязать банковскую карту;
- купить электронный билет;
- дождаться трамвая;
- зайти в транспортное средство-подойти к датчику и активировать свой билет.
Сейчас оплатить проезд новым способом можно в трамвае №12, однако через 2 недели можно будет оплачивать проезд с помощью электронного билета во всех трамваях. Второй этап - запуск электронного билета в маршрутных такси.
Разработал предложение Транспод Николай Бучко.
До этого мы сообщали, что в Одессе женщина нашла способ, как обходить карантинные запреты в общественном транспорте.
Из-за карантинных ограничений теперь многим людям приходиться часами стоять в очереди на остановках.
Однако одна одесситка нашла простой способ, как заходить в трамвай, минуя огромную очередь.
Женщина попросту захватила с собой собственный стул, который снял для нее проблему с запретом перевозки стоящих пассажиров. И ехать комфортно, и нарушений нет.
Напомним, что Одессу лихорадит из-за карантина: видео происходящего в общественном транспорте
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