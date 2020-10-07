В Одессе министра здравоохранения Максима Степанова назвали трусом за то, что он якобы игнорирует проблему с коронавирусом в регионе

Как передает Politeka, такое заявление сделала местная волонтерша Екатерина Ножевникова.

По мнению волонтерши, министр здравоохранения Максим Степанов "трусливо" пытается игнорировать кризис с нехваткой мест в одесских больницах для госпитализации пациентов с COVID-19.

Комментируя заявление Степанова, в котором он рассказал, что информация о дефиците коек в больницах - это "зрада" и "неправда", Ножевникова заявила, что людей просто выставляют из скорых и отправляют домой.

"Последняя "зрада" была в Одессе, что у нас полностью закончились кровати. Это полная неправда. Конечно, есть кровати, и мы отслеживаем это по всей стране... У нас есть кровати в Одессе, и мы вводим дополнительные кровати", - заявил Степанов.

На это волонтер ответила, что такое заявление со стороны главы МОЗ - это "трусливый поступок".

"Трудности, говорите? Решаемые? Людей выставляют из скорых и отправляют домой. И решаются проблемы не вами, а здесь, на месте и только под давлением. Назвать черное белым - это так сейчас принято у представителей власти? Вместо того, чтобы решать вопросы на местах и привести в чувство департамент здравоохранения Одессы, вы решили написать, что это зрада... Трусливый поступок. Не ожидала", - заявила Ножевникова.

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