Одесситов, проживающих в центре Одессы, разбудил жуткий грохот - обвалилась часть балкона, кусок которого рухнул на тротуар

Происшествие случилось на улице Базарной, 57, сообщают одесские СМИ .

Как стало известно со слов местных жителей, они проснулись сегодня в семь утра от сильного грохота.

К счастью, в ЧП никто не пострадал, однако жильцы дома обеспокоены. Они опасаются не только новых обрушений, но и пожара: “грозди” проводов кое-как висят на фасаде, и достаточно одного короткого замыкания, чтобы вокруг все вспыхнуло.

По данным СМИ, это здание – памятник архитектуры находится в очень плохом состоянии: выбиты стекла, много трещин на фасаде, связки проводов электропитания висят на фасаде кое-как. Это нарушение пожарной безопасности.

Примечательно, что на сайте мэра Геннадия Труханова указано, что капитальный ремонт дома был сделан в 2016-2017 году.

О похожем инциденте мы сообщали ранее.

В центре Одессы от старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.

«Видно на третьем этаже внизу карниз, угловое. Нет куска. Над вторым этажом. И этот дом с табличкой «Архитектурная ценность», — рассказала одесситка, которая в тот момент проходила мимо с сыном.

Чудом обошлось обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неминуемы.

Напомним, что ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»

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