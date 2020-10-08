В Одессе на поселке Котовского неизвестные привезли мужчину и оставили умирать возле мусорного бака

О чудовищном инциденте, который не укладывается в голове, сообщили в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

По словам очевидцев, мужчину привезли и бросили около мусорного контейнера во дворе дома по адресу улица Жолио-Кюри 26 ,1 пять дней назад. Всё это время он находился в очень плохом состоянии, лежал не вставал и на контакт не шел.

«Привезли вместе с матрасом в шортах и шлепках чистым, возможно домашним, человек не ходит ему примерно 30 лет», - рассказали свидетели.

Жильцы дома сообщили, что они вызывали скорую и полицию, однако мужчину не забирали.

«Парня не забирали, приезжала труповозка, и пока он жив это не их клиент», - говорят они.

Неравнодушные люди отвезли его в областную больницу. Также была установлена личность мужчины – это Лысенко Виктор.

Ранее мы писали, в Одессе люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать тест на китайский вирус.

Так, возле поликлиники собралось много людей, чтобы сдать анализ.

Речь идет о медицинском учреждении №6. При этом в большой очереди стоят разные люди: как те, кто пришел провериться на коронавирус, так и те, кто хочет сдать какой-то другой анализ. Все они находятся рядом друг с другом.

В толпе можно увидеть мужчин в военной форме, а также беременных женщин.

"Огромные очереди в 6 поликлинике на сдачу анализов. Половина на COVID-19, половина на консультацию врачей. Пускают по пару человек в поликлинику, вот вам и "не надо толпиться, держите дистанцию", - написал автор.

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

Как писала Politeka, эпидемия вируса в Украине: врач рассказала о тяжелой ситуации в больницах.

Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры.