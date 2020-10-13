Стали известны новые подробности языкового скандала в одной из школ Одессы

Учительницу по рисованию, которая наорала на ребенка из-за того, что школьница ответила ей на украинском языке, а также забыла альбом уволили по статье. Об этом заявила директор городского департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

Аудиозапись разговора, которую обнародовали в группе «Батьки SOS» вызвала широкий резонанс в обществе.

В департаменте образования поведение учительницы назвали аморальным и отметили, что таким людям нет места в школьной среде.

«Я была шокирована, когда услышала запись. Такое поведение является несовместимым с должностью учителя. Если соединить его со смыслом сказанного, то решение директора об увольнении педагога по 41-й статье, за совершение аморального поступка, который несовместим с функцией воспитания, я поддерживаю и считаю, что это абсолютно правильно», — рассказала чиновница.

Другие родители также возмутились, они пришли в бешенство от того, что творится в украинских школах. Люди отметили, что неплохо было бы, чтобы вслед за учительницей также уволили директора школы.

«Освобождать надо и директора, и его заместителей. Это не могло быть случайным срывом - это явно привычная для нее поведение, и все вышло наружу только потому, что кто-то додумался включить запись. Директор или идиот, или прекрасно знал все об этой учительницу. В обоих случаях он не имеет права занимать эту должность»,

"Директора гимназии бы следует за учительницей отправить. За кадровую работу кто-то тоже должен соответствовать",

«Мозгов нет у этого "педагога",не адекватная женщина,я в ужасе..",

"По—моему здесь вообще проблема не в языке, а в том беспредельном тоне учительницы, которым она начала общение с ребенком. Некоторые учителя думают, что могут унижать ребенка, орать, как бы воспитывать. На самом деле именно такие ломают психику детей и создают им комплексы. Очень жалко девочку. Послушала запись и пониманию, что это никакая не провокация. Девочка искренне расстроена",- высказались в сети.

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