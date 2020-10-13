Во вторник, 13 октября в Одессу приедут президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в рамках визита в Одессу лидеры двух стран примут участие в работе украинского-польского экономического форума.



В связи с приездом высоких гостей в городе будет перекрыто движение на нескольких улицах уже с 7.30

В патрульной полиции отметили, что будут перекрыты: Французский бульвар (от Итальянского бульвара до Академической улицы), Академическая (от Французского бульвара до площади 10 Апреля), Пушкинская (от Греческой до Ланжероновской), Ришельевская (от Греческой до Ланжероновской), Ланжероновская (от Екатерининской до Пушкинской) и Екатерининская площадь с прилегающими улицами.

На этих улицах полиция будет вручную регулировать трафик. Для быстрого проезда патрульные рекомендуют выбрать маршрут в объезд вышеуказанных улиц.

В тоже время в одесской мэрии посоветовали жителям воздержаться от автомобильных поездок в центральной части города.

Как стало известно, в рамках форума чиновники, бизнес-круги, представители регионов обоих государств обсудят сотрудничество в области транспорта, транзита, энергетики и инфраструктуры. Президент Украины рассчитывает, что этот форум принесет конкретные и реальные, практические достижения.

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