В Одессе спецслужбы задержали участника террористической организации Исламское государство, которого обэявили в международный розыск
Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали в пресс-центре СБУ.
По данным ведомства, силовики получили ориентировку, что в Украину нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, причастный к терроризму. Ранее он прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
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«Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе. Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный был конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения», - говорится в сообщении спецслужб.
В Украине террорист замышлял организовать транзитное звено переправки боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ.
Ранее мы сообщали, что террорист «ДНР», который воевал против сил ВСУ на Донбассе был задержан в Одессе.
В 2014 году мужчина примкнул к разведывательно-диверсионному подразделению так называемого «батальона «Шум» казацкого союза «Область войска Донского».
В 2018 году боевик решил покинуть ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины.
Сначала он пожил в Харькове и Киеве, а после перебрался в Одессу.
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