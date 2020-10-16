В Николаеве женщину травмировали бутылкой, которую бросили в ее сторону из рядом стоящего здания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Преступности.нет".

Так, в Николаеве в микрорайоне "Северный" женщина получила травму головы от брошенной с девятого этажа бутылки.

Муж пострадавшей рассказал, что все произошло возле детского сада. Его жена шла с ребенком, когда из окна вылетела стеклянная бутылка и упала на нее. После удара женщине понадобилась помощь медиков, потому что бутылка разбила ей голову. Также он рассказал, что в результате полученной травмы женщине пришлось накладывать швы.

"В микрорайоне "Северный" жена забрала ребенка из садика. Не отходя далеко от сада, рядом с которым есть 9-этажный дом, она с ребенком двигалась по пешеходной дороге. Сверху из этого дома за женой бросили бутылкой, после чего стеклянная бутылка отлетела и по 5-летнему ребенку. После происшествия жена была в состоянии вызвать полицию и скорую", - рассказал муж пострадавшей.

Но разыскивать хулигана правоохранители сначала не спешили - мужу пришлось приехать из другого города и самому обратиться в центральный отдел полиции. До этого, по его словам, принимать заявление от жены правоохранители отказывались.

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