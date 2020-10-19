В Одессе внезапно скончался украинский военный, который провел долгое время в плену террористов «ДНР»
Житель Харьковской области Ким Дуванов проходил реабилитацию в санатории Одессы и у мужчины внезапно остановилось сердце. Это произошло в воскресенье 18 октября. О смерти военного рассказали на странице ОО "Ветераны антитеррористической операции города Изюм" в Facebook, передает Politeka.net
"Несколько дней назад Лена с Кимом поехали в санаторий в Одессу. Сегодня на улице внезапно ему стало плохо. Через несколько минут сердце остановилось. Ким умер у Леночки на руках. Врачи "скорой" не смогли ничем помочь", — поделилась печальными подробностями знакомая семьи Ольга Кептанар.
В тоже время в фонде "Вернись живым" добавили, что Дуванов подписал контракт с Вооруженными Силами Украины в 2017 году. Весной 2019 года попал в плен оккупантов так называемой "ДНР", где был более семи месяцев. 29 декабря 2019 года в результате обмена военный вернулся к семье.
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У мужчины остались супруга и двое сыновей.
Сейчас ветераны и волонтеры собирают деньги, чтобы доставить тело бойца на малую родину. Ориентировочная стоимость транспортировки составит 14 000 гривен.
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