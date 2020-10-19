В Одессе неизвестные люди под видом нацгвардейцев грабят прохожих

Всё чаще в городе происходит так, что люди в камуфляжной форме останавливают на улице горожан, ведут себя нагло, обыскивают их, а затем пытаются конфисковать личные вещи.

В связи с этим военнослужащие Нацгвардии отреагировали на ситуации и заявили о мошенниках, которые пытаются обокрасть прохожих и дискредитируют бойцов.

Соответствующее предостережение сделано на странице НГУ в социальной сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео – доскролльте до конца)

«Эти лица являются мошенниками, которые пытаются вас обмануть и нарушают закон, чем дискредитируют честь и достоинство бойцов Национальной гвардии Украины. Если с вами такое произошло, то сразу звоните на линию 102 или обращайтесь к военным нарядам Национальной гвардии Украины», — сообщили в Нацгвардии.



Военнослужащие напомнили одесситам, что нацгвардейцы имеют 2 типа формы - оливковую и темно-синюю.

Кроме того, у каждого бойца Нацгвардии есть опознавательные знаки с символикой: это официальный шеврон НГУ, нагрудные наклейки с принадлежностью к структуре, фамилией и обязательно - погон, который определяет воинское звание.

Помимо прочего, каждый военнослужащий во время выполнения служебных задач по охране общественного порядка, в обязательном порядке должен иметь при себе специальные средства: дубинку резиновую, наручники, слезоточивый газ, индивидуальную аптечку, устройство для отстрела резиновых пуль, а также нагрудную видеокамеру, радиостанцию и жетон.

В итоге в Нацгвардии призвали жителей быть бдительными и не попадать на удочку мошенников.

В НГУ прокоментували ситуацію, коли невідомі у формі представляються нацгвардійцями В НГУ прокоментували ситуацію, коли невідомі у формі представляються нацгвардійцями Шановні громадяни Одеси та гості міста! Останнім часом в нашому місті, почали траплятися випадки, коли невідомі особи в камуфляжній формі представляючись військовослужбовцями Національної гвардії України, безпідставно обшукують людей, намагаються конфіскувати особисті речі та ведуть себе відверто нахабно. Насправді, ці люди є шахраями, які намагаються вас обдурити та порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України. Якщо з вами трапляються такі випадки то одразу телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до військових нарядів Національної гвардії України. Національна гвардія України має 2 типа форми – оливкову та темно-синю. Також у кожного бійця Нацгвардії є розпізнавальні знаки з символікою: це офіційний шеврон Національної гвардії України, нагрудні наліпки з приналежністю до структури, прізвищем та обов’язково – погон, який визначає військове звання. Окрім цього, кожен військовослужбовець під час виконання службових завдань з охорони громадського порядку, в обов'язковому порядку повинен мати при собі спеціальні засоби: кийок гумовий, кайданки, сльозогінний газ, індивідуальну аптечку, пристрій для відстрілу гумових куль а також нагрудну відеокамеру, радіостанцію та жетон. Коли бійці Національної гвардії виконують обов'язки служби з охорони громадського порядку, чи будь-які інші обов'язки служби, звертаючись до громадян, вони мають представитися та за їх вимогою пред'явити свої документи (службове посвідчення або військовий квиток). Пам'ятайте - Національна гвардія України завжди стоїть на сторожі законності, миру та спокою громадян. Бережіть себе та не довіряйте шахраям. #НГУ #Нацгвардія #3012НГУ #Одеса #ПівденнеОТО #NGUSouth Gepostet von Військова частина 3012 НГУ am Sonntag, 18. Oktober 2020

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