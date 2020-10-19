В Одессе неизвестные люди под видом нацгвардейцев грабят прохожих
Всё чаще в городе происходит так, что люди в камуфляжной форме останавливают на улице горожан, ведут себя нагло, обыскивают их, а затем пытаются конфисковать личные вещи.
В связи с этим военнослужащие Нацгвардии отреагировали на ситуации и заявили о мошенниках, которые пытаются обокрасть прохожих и дискредитируют бойцов.
Соответствующее предостережение сделано на странице НГУ в социальной сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео – доскролльте до конца)
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«Эти лица являются мошенниками, которые пытаются вас обмануть и нарушают закон, чем дискредитируют честь и достоинство бойцов Национальной гвардии Украины. Если с вами такое произошло, то сразу звоните на линию 102 или обращайтесь к военным нарядам Национальной гвардии Украины», — сообщили в Нацгвардии.
Военнослужащие напомнили одесситам, что нацгвардейцы имеют 2 типа формы - оливковую и темно-синюю.
Кроме того, у каждого бойца Нацгвардии есть опознавательные знаки с символикой: это официальный шеврон НГУ, нагрудные наклейки с принадлежностью к структуре, фамилией и обязательно - погон, который определяет воинское звание.
Помимо прочего, каждый военнослужащий во время выполнения служебных задач по охране общественного порядка, в обязательном порядке должен иметь при себе специальные средства: дубинку резиновую, наручники, слезоточивый газ, индивидуальную аптечку, устройство для отстрела резиновых пуль, а также нагрудную видеокамеру, радиостанцию и жетон.
В итоге в Нацгвардии призвали жителей быть бдительными и не попадать на удочку мошенников.
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