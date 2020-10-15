В Одессе на поселке Котовского военная техника заблокировала движение трамваев
Соответствующие кадры удалось заснять очевидцам, передает Politeka.net.
Так, утром 15 октября на улице Академика Заболотного у грузовика, перевозившего военною технику заглох мотор. Примечательно, что поломка произошла прямо на трамвайных путях, в результате чего было парализовано движение вагонов по маршрутам №1 и 7.
Представители «Одесгорэлектротранс» сообщили, что через некоторое время военные устранили поломку и освободили рельсы. Сейчас движение трамваев восстановлено.
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До этого мы писали, что в Одессе молодой человек решил отомстить водителю маршрутки, который не пустил его в салон из-за карантинных ограничений.
Инцидент случился утром 15 октября на остановке по адресу улица Инглези, 17.
Как рассказали очевидцы, водитель маршрутного такси №121 не взял пассажиров на стоячие места ссылаясь на карантинные ограничения. Молодого человека это взбесило и он решил отомстить маршрутчику. Парень взял камень и швырнул его в окно транспорта, разбив стекло и травмировав одного из пассажиров в салоне. Затем хулиган скрылся с места происшествия.
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