Синоптики предупредили, что ночью некоторые районы Одесской области накроют заморозки
Как передает Politeka.net, об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Согласно прогнозу, в среду, 21 октября в Одессе ожидается пасмурная и прохладная погода. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура ночью опуститься до 8-10 °С, днем столбики термометров покажут 16-18 °С.
По Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура ночью составит 5-10 °С, местами по области 0-2 °С тепла, днем 14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Ранее мы сообщали, что климат в Украине продолжает стремительно меняться. Об этом заявили метеорологи.
Так, по словам специалистов, с каждым годом температура воздуха в Украине становится все выше, что в итоге приведет к тому, что продолжительность лета в Украине увеличится, а зимы порадуют теплом, но огорчат отстутствием снега.
"Раз в десять лет могут бывать суровые и снежные зимы, но они будут случаться все реже", – прогнозирует климатолог.
Напомним, что погода в Одессе резко изменит настроение: синоптики выдали неожиданный прогноз
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
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