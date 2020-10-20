Синоптики предупредили, что ночью некоторые районы Одесской области накроют заморозки

Как передает Politeka.net, об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, в среду, 21 октября в Одессе ожидается пасмурная и прохладная погода. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем ​​9-14 м/с.

Температура ночью опуститься до 8-10 °С, днем ​​столбики термометров покажут 16-18 °С.

По Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем ​​9-14 м/с.

Температура ночью составит 5-10 °С, местами по области 0-2 °С тепла, днем ​​14-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, что климат в Украине продолжает стремительно меняться. Об этом заявили метеорологи.

Так, по словам специалистов, с каждым годом температура воздуха в Украине становится все выше, что в итоге приведет к тому, что продолжительность лета в Украине увеличится, а зимы порадуют теплом, но огорчат отстутствием снега.

"Раз в десять лет могут бывать суровые и снежные зимы, но они будут случаться все реже", – прогнозирует климатолог.

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