За последние сутки на территории Одесской области совершено несколько поджогов
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на информацию местной полиции.
Так, в Беляевском районе взорвали автомобиль владельца охранной компании, который ко всему прочему является кандидатом в депутаты Раздельнянского местного совета.
В результате ЧП его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался кандидат.
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Похожий инцидент случился в Измаиле. Там подожгли внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado», который принадлежит 50-летнему измаильцу - кандидату в депутаты Одесского областного совета.
Кроме того, ночью неизвестные бросили «коктейль Молотова» в помещение редакции интернет-издания «Альтернатива», расположенной в городе Овидиополе Одесской области. Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.
По их словам, злоумышленники разбили стекло и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции, в результате офис получил значительные повреждения в результате пожара.
В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.
На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.
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