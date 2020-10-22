За последние сутки на территории Одесской области совершено несколько поджогов

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на информацию местной полиции.

Так, в Беляевском районе взорвали автомобиль владельца охранной компании, который ко всему прочему является кандидатом в депутаты Раздельнянского местного совета.

В результате ЧП его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался кандидат.

Похожий инцидент случился в Измаиле. Там подожгли внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado», который принадлежит 50-летнему измаильцу - кандидату в депутаты Одесского областного совета.

Кроме того, ночью неизвестные бросили «коктейль Молотова» в помещение редакции интернет-издания «Альтернатива», расположенной в городе Овидиополе Одесской области. Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

По их словам, злоумышленники разбили стекло и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции, в результате офис получил значительные повреждения в результате пожара.

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

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