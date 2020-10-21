Известно, что для спасательных работ привлечено 20 спасателей и 4 единицы техники.

В результате завала на строительной площадке в Одессе погибли люди

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса по ул. Ак. Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций, под обломками оказалось 2 рабочих", - говорится в сообщении.

После проведенных работ, спасателем удалось достать из-под завалов двоих рабочих, но они были уже мервы.