Известно, что для спасательных работ привлечено 20 спасателей и 4 единицы техники.
Также мы сообщали, что в центре Одессы многие дома находятся в настолько ветхом состоянии, что в любой момент может что-то завалиться.
Показательный пример произошел вечером 6 июля в жилом доме на улице Манежной, 34. Там обрушился потолок в одной из квартир.
Маркл и Гарри жестко отшили Елизавету II, всплыли скандальные детали: "Меган уже вовсю готовится..."
Ивлеева из "Орла и Решки" бесстыдно потрогала свой бюст перед популярным блогером: "Перекосило"
Усик удивил реакцией на сенсационное поражение Ломаченко: «Некрасиво быть...»
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
После обрушения вся квартира на 4 этаже, оказалась захламлена.
Кроме того, известно, что за последние полгода в Одессе произошло сразу несколько обвалов домов.
Напомним, что ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»
Как сообщала Politeka, камни посыпались на людей в центре Одессы: «рушится на глазах», кадры ЧП
Также Politeka писала, вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах