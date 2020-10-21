В результате завала на строительной площадке в Одессе погибли люди
 
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странице ГСЧС.

Известно, что для спасательных работ привлечено 20 спасателей и 4 единицы техники.
 
"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса по ул. Ак. Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций, под обломками оказалось 2 рабочих", - говорится в сообщении.

После проведенных работ, спасателем удалось достать из-под завалов двоих рабочих, но они были уже мервы.

Также мы сообщали, что  в центре Одессы многие дома находятся в настолько ветхом состоянии, что в любой момент может что-то завалиться.

Показательный пример произошел вечером 6 июля в жилом доме на улице Манежной, 34. Там обрушился потолок в одной из квартир. 

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После обрушения вся квартира на 4 этаже, оказалась захламлена. 

 

Кроме того,  известно, что за последние полгода в Одессе произошло сразу несколько обвалов домов. 

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