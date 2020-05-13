Сегодня ночью в Одессе горело сразу три автомобиля в разных районах города- на поселке Котовского и на Черемушках

Об этом информирует Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По их данным, в 3:10 поступил вызов о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Героев Крут. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 3:29.

Кроме того, около 4:00 спасатели получили информацию о том, что в районе проспекта Добровольского во дворе многоэтажки пылают и Hyundai. Возгорание полностью ликвидировали в 4:59.

Собственником автомобиля Kia Soul является 51-летний одессит.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Предварительно установлено, что причиной возгорания всех автомобилей является поджог.

В полиции добавили, что в рамках расследования, устанавливаются полные обстоятельства происшествия и лица, причастные к инцидентам.

Ранее мы писали, из-за сильнейшего пожар на территории Днестровских плавней выгорела огромная территория заповедника. Причиной возгорания стала сухая трава и камыш.

Пожарники отметили, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания они начали проводить тушение пожара на доступных участках.

Площадь пожара составляла примерно 9 гектар. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.

Сотрудники заповедника собственными силами пытались потушить огонь, но им это не удалось.

Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 13. Mai 2020

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